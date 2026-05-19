Ji WPNyê der heqê guleagirkirina helîkopterên ATAKê yên li Tetbîqata EFES-2026an da parvekirin

Utku Şimşek
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
Wezareta Parastina Neteweyî (WPN) dîmena guleagirkirinê ya helîkopterên ATAKê yên Fermandariya Hêzên Bejayî yên li Tetbîqata Ser Erdê ya Guleagirkirina Fiîlî ya Mişterek û Yekbûyî ya EFES-2026an, parve kir.
Di parvekirina li ser hesabê Wezaretê yê NSosyalê da wiha hat gotin, "Baskên cesaretê: ATAK. Di çarçoveya Tetbîqata EFES-2026an da helîkopterên me yên êrîşê yên ATAKê bi awayekî hevdem û bi kordîne hedef dan ber guleyan."
Di parvekirinê da dîmena helîkopterên ATAKê yên Fermandariya Hêzên Bejayî jî hat parvekirin ku muhîmat li wan tê barkirin û diçin hedefan gulebaran dikin.