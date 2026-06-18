Ji Wezareta Karên Navxweyî bo hin parêzgehan hişyariya meteorolojîk a bi "koda zer"

Hüseyin Cem Dağıstanlı
18 Hezîran 2026•Rojanekirin: 18 Hezîran 2026
Wezareta Karên Navxweyî ji bo hin parêzgehan hişyariya meteorolojîk a bi "koda zer" da.
Li ser hesabê Wezaretê yê NSosyalê, di çarçoveya agahiya dawîn da ya ji Midûriyeta Giştî a Meteorolojiyê hat wergirtin, nexşeya Tirkiyeyê ku hin parêzgeh bi koda "zer" işaretkirî ne, hat parvekirin.
Li gorî vê, ji bo parêzgehên Afyonkarahîsar, Denîzlî, Kutahya, Uşak, Îzmir, Aydin, Manîsa, Mugla, Antalya, Isparta, Burdur, Enqere, Eskişehir, Çankiri, Qonya, Bolu, Karabuk, Kastamonu Sînopê tavî û taviya bibirqetav tê payîn.
Her wiha tê texmînkirin ku li Erzirom, Qers û Erdexanê jî taviya giran û bibirqetav dê tesîra xwe nîşan bide.
Li hemberî rewşên neyînî yên wekî lehî, birûsk, zîpik, bayê gur û astengiyên veguhestinê mirov dibê baldar û bi tedbîr be.