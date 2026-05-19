Ji Serokomar Erdogan peyama 19ê Gulanê Cejna Bibîranîna Ataturk, Ciwanî û Werzişê

Özcan Yıldırım
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Ez Cejna Bibîranîna Ataturk, Ciwanî û Werzişê ya 19ê Gulanê ya hemû ciwanên me pîroz dikim, ji temamiya ciwanên me yên ku li derveyî welêt dijîn ra silavên xwe dişînim û ji wan hez dikim."
Erdogan li ser hesabê xwe yê NSosyalê ji bo 19ê Gulanê Cejna Bibîranîna Ataturk, Ciwanî û Werzişê peyam weşand û wiha got:
"Ez Cejna Bibîranîna Ataturk, Ciwanî û Werzişê ya 19ê Gulanê ya hemû ciwanên me pîroz dikim, ji temamiya ciwanên me yên ku li derveyî welêt dijîn ra silavên xwe dişînim û ji wan hez dikim. Serfermandarê Têkoşîna Neteweyî Xazî Mustafa Kemal Ataturk, eskerên hevalên wî, mensûbên qehreman ên Ocaxa Pêxember bi rêzdarî bibîr tînim. Rehma Xwedê li şehîdên me bibe ku seba miletê me canê xwe feda kirin, Xwedê emrekî bi xêr û sihet bide xaziyên me."