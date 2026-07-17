Ji Serokê Ragihandinê Duran daxuyaniya ji bo "Belgeya 'Hişmendiya Hevpar' ya YEyê"

Zafer Fatih Beyaz
17 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 17 Tîrmeh 2026
Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran ji bo "Belgeya 'Hişmendiya Hevpar' ya YEyê" wiha got, "Helwesta ku statuya Tirkiyeyê ya welatê namzed paşguh dike, ji bo pêşeroja hevpar vîzyona kêm ya YEyê eşkere dike."
Duran li ser hesabê xwe yê NSosyalê derbarê "Belgeya Hişmendiya Hevpar" da ku di 15ê Tîrmehê da ji aliyê Yekîtiya Ewropayê (YE) va hatibû weşandin, daxuyanî da.
Serokê Ragihandinê Duran ji bo "Belgeya 'Hişmendiya Hevpar' ya YEyê" got, "Helwesta ku statuya Tirkiyeyê ya welatê namzed paşguh dike, ji bo pêşeroja hevpar vîzyona kêm ya YEyê eşkere dike."
Duran got ku "Pir girîng e ku YE ji helwesteke pêşdaraz dûr be û li ser bingeha rêzgirtina dualî û berjewendiyên hevpar tevbigere."