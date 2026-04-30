Ji Serokê Ragihandinê Duran berteka ji ber êrîşa Îsraîlê ya dijî Fîloya Kurewî ya Sumûdê:

Mümin Altaş
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettin Duran got, "Li avên navneteweyî êrîşa Îsraîlê ya dijî Fîloya Kurewî ya Sumûdê ku ji Xezeyê ra alîkariya mirovî dibe, binpêkirina hiqûqa navneteweyî ye û nayê qebûlkirin."
Duran di parvekirina li ser hesabê xwe yê NSosyalê da wiha got:
"Li avên navneteweyî êrîşa Îsraîlê ya dijî Fîloya Kurewî ya Sumûdê ku ji Xezeyê ra alîkariya mirovî dibe, binpêkirina hiqûqa navneteweyî ye û nayê qebûlkirin. Hedefgirtina vê hewldana ku wijdana sivîlan temsîl dike, ne bi tenê ji bo hewldanên alîkariyê, ji bo nirxên mirovî yên hevbeş jî gefxwarinek e. Îsraîlê bi vê midaxeleyê va ew yek daye nîşandan ku li ser avên navneteweyî li pey korsaniyê ye. Civana navneteweyî li hemberî vê bêperwabûnê divê bêdeng nemîne û li cem edalet, hiqûq û azadiya seyrûseferê helwesteke zelal nîşan bide. Rewşa welatiyên me û rêwiyên din ên di fîloyê da bi welatên têkildar ra di nav kordînasyonê da ji nêz va tê şopandin."