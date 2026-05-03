Ji Emîne Erdoganê parvekirina ser "Belgeya Vîzyonê ya Deh Saliya Malbat û Nifûsê":

Koray Taşdemir
03 Gulan 2026•Rojanekirin: 03 Gulan 2026
Emîne Erdogana jina Serokomar Recep Tayyîp Erdogan ku duh li Stenbolê beşdarî "Bernameya Danasînê ya Belgeya Vîzyonê ya Deh Saliya Malbat û Nifûsê" bû, li ser bernameyê daxuyanî da.
Emîne Erdoganê li ser hesabê xwe yê NSosyalê daxuyanî da û wiha got, "Ez bawer dikim ku ji bo xurtkirina malbatê her gava ku tê avêtin ji bo îstiqbala Tirkiyeyê veberhênana herî saxlem e."
Di parvekirinê da etîketa "Tirkiyeya ku bi Malbatê Pêş Dikeve", axaftina Serokomar Erdogan a bernameyê û dîmenên ser pêşangeha bernameyê jî cih girtin.