Ji dinyayê bertekên dijî êrîşa fizîkî û devkî ya Îsraîlê ya dijî çalakvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî dewam dikin

20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Tirkiyeyê bertek nîşanî wezîrê Îsraîlî yê ku dijî çalakvanên desteserkirî şîdeta devkî û fizîkî bi kar anî, da
Wezareta Karên Derva got ku "Em şîdeta fizîkî û devkî ya wezîrekî Îsraîlî ya dijî beşdarvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ya ku li avên navneteweyî dijî hiqûqê midaxele kirin, lenet dikin."
Wezaretê der barê şîdeta ku wezîrekî Îsraîlî dijî beşdarvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ya desteserkirî da daxuyaniya nivîskî da.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ji bo ku welatiyên Tirk û beşdarvanên fîloyê yên din yên desteserkirî demildest û sax û silametî bên berdan bi welatên din ra her cure teşebûs hatin kirin.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ji bo ku di demek herî kurt da encam bê hildan hewldan bi biryardarî tên domandin û ev hatin gotin:
"Em şîdeta fizîkî û devkî ya wezîrekî Îsraîlî ya dijî beşdarvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ya ku li avên navneteweyî dijî hiqûqê midaxele kirin, lenet dikin. Wezîrê navborî ku yek ji aktorên sereke yên komkujiya Îsraîlê ya li Xezeyê ye car din bi awayekî eşkere hişmendiya hov û şîdetê ya hikûmeta Netanyahu nîşanê dinyayê daye."
Îtalyayê ji ber miameleya dijî çalakvanên Fîloya Sumûdê, daxwaza lêborînê ji Îsraîlê kir
Serokwezîra Îtalyayê Giorgia Meloniyê ji ber miameleya xirab a li dijî çalakvanên Fîloya Sumûdê, daxwaza lêborînê ji Îsraîlê kir û got wê ji bo îzahatê gazî balyozê Îsraîlê bikin.
Serokwezîra Îtalyayê Giorgiya Meloni û Alîkarê Serokwezîra Îtalyayê û Wezîrê Karên Derva Antonio Tajani ji ser hesabên xwe yên li ser çapemeniya civakî ya şirketa Xê ya ku navenda wê Amerîka ye der barê dîmenên ku Itamar Ben-Gvirê Wezîrê Ewlehiya Neteweyî ya rastgirê tundraw ê Îsraîlê parve kirin da daxuyanî dan.
Meloniyê got ku "Pêkan nîne ku dîmenên Itamar Ben-Gvirê Wezîrê Îsraîlî bên qebûlkirin. Ev çalakvanên ku di nav wan da gelek welatiyên Îtalyayê jî hene rastî miameleyeke ku rûmeta mirovan tune dihesibîne tên, ev rewşeke wisa ye ku pêkan nîne xweş bê dîtin."
Meloniyê da zanîn ji bo ku welatiyên Îtalyan ên navborî demildest bên berdan ji ser qenalên saziyî hemû pêngavên hewce avêtin û destnîşan kir ku her wiha Îtalya ji ber miameleya dijî van çalakvanan û hemû bêrêziya dijî daxwazên eşkere yên hikûmeta Îtalyayê hat nîşandan ldaxwaza êborînê dike.
Meloniyê got ku "Ji ber van sedeman Wezareta Karên Derva dê demildest gazî Balyozê Îsraîlê bike û der barê bûyerê da jê îzahatê bixwaze."
Wezîrê Karên Derva Tajanî jî destnîşan kir pêkan nîne ku bi tu awayî vîdeoya Ben-Gvir bê qebûlkirin û ev yek dijî rûmeta mirovan e.
Tajanî bi Serokwezîr Meloniyê ra mutabiq ma û diyar kir ku dê balyozê Îsraîlê yê Romayê gazî Wezareta Karên Derva bikin.
Ben-Gvir ji ser hesabê xwe yê Xê dîmenên ku çûbû Bendergeha Aşdodê ya çalakvan lê hatine desteserkirin û miameleya xirab a hêzên ewlehiyê yên Îsraîlê yên dijî çalakvanan parve kiribû.
Di dîmenan da xuya dike ku dema Ben-Gvir derbas dibe çalakvaneke jin wekî "Filistîna azad" diqîre û polêsên Îsraîlê jî demildest midaxeleya tund dike û jinikê dirêjî erdê dike. Hatibû bihîstin ku Ben-Gvirê rastgirê tundraw jî wê demê dibêje ku "Va ye divê wiha bê kirin."
Îspanyayê jî daxwaza lêborînê kir
Îspanyayê ji ber miameleya "cinawirane" ya Îsraîlê ya dijî çalakvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî daxwaza lêborînê kir, meslehetguzarê Îsraîlê gazî Wezareta Karên Derva kir.
Fransayê ragihand ku ji ber miameleya xirab a Îsraîlê ya dijî çalakvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî balyozê Îsraîlê gazî wezareta karên derva kir.
Serokwezîrê Hollandayê Jetten ragihand pêkan nîne ku miameleya xirab a Îsraîlê ya dijî aktivîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî bê qebûlkirin û ji bo îzahatê gazî balyozê Îsraîlê kirin.
Qeterê şîdeta devkî û fizîkî ya dijî çalakvanên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ya ku rastî êrîşa Îsraîlê hat, şermezar kir.
NY: Aktîvîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî yên hatine destgîrkirin divê miameleya bi rêzdarî bibînin
Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî (NY) Stephane Dujarrîc der barê miameleya xirab a dijî aktîvîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî yên ku piştî êrîşê ji hêla Îsraîlê va hatine desteserkirin da diyar kir ku "divê her kes bi rêzdarî miameleyê bibîne."
Wezareta Karên Derva ya Yûnanistanê tevgerên Îsraîlê yên dijî aktîvîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî şermezar kir.
Wezîrê Karên Derva yê Îngiltereyê Yvette Cooper di daxuyaniya xwe ya ji ser hesabê xwe yê şirketa Xê ya navenda wê Amerîka ye da der barê miameleya xirab a Îsraîlê ya dijî aktîvîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî ya ku li avên navneteweyî dijî hiqûqê hatin desterserkirin da got ku "Ev rewş standartên rûmet û rêzdariya bingehîn a der barê divê hember mirovan çawa tevbigerin îxlal dike." û bertek nîşanî dîmenên Ben-Gvir da.
Wezîra Karên Derva ya Slovenyayê Tanja Fajonê i daxuyaniya xwe ya ji ser hesabê xwe yê şirketa Xê ya navenda wê Amerîka ye da da zanîn ku miameleya xirab a dijî aktîvîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî “pêkan nîne bû qebûl kirin, tirsnak e û mirov mat dihêle.”
Wezîrê Karên Derva yê Belçîkayê Maxîme Prevot di daxuyaniya xwe ya ji ser hesabê xwe yê şirketa Xê ya navenda wê Amerîka ye da ragihand ku ji ber miameleya xirab a dijî aktîvîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî gazî Balyozê Îsraîlê kirin ku bê Wezareta Karên Derva û da zanîn ku dîmenên der barê miameleya xirab a dijî aktîvîstan mirov gelekî aciz dikin.
Hemasê jî di daxuyaniya xwe da diyar kir ku dîmenên li avên navneteweyî dijî hiqûqê desteserkirina aktîvîstên Fîloya Sumûdê ya Kurewî "sadîzma serokên Îsraîlê nîşan dide."
Berdevkê AK Partiyê Omer Çelîk jî di daxuyaniya xwe da got ku "Em şîdeta fizîkî û devkî ya wezîrekî endamê 'rêxistina komkujiyê' ya dijî beşdarvanên Fîloya Sumûdê lenet dikin."
Serokê Ragihandinê Burhanettîn Duran jî di daxuyaniya xwe da got ku "(Fîloya Sumûdê ya Kurewî) Hovîtiya wezîrekî Îsraîlî ya komkujer ya dijî çalakvanan di rûpelên tarî yên dîrokê da cihê xwe girt."