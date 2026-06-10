Fatma Sevinç Çetin
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Ji bo deverên li rojhilatê bakurê welêt hişyariya taviya baranê ya giran hat dayîn.
Li gorî daxuyaniya Midûriyeta Giştî ya Meteorolojiyê, taviya baranê ya dê li deverên li rojhilatê bakurê welêt tesîra xwe nîşan bide dê li derdora Gumuşhane û Erdexanê û her wiha li herêmên navîn ên Giresûn, Trabzon û Rîzeyê û bakurê Qersê giran be.
Li hemberî rewşên neyînî yên wekî lehî, hezaz, birûsk, astengiyên veguhestinê, zîpik û bayê gur mirov dibê baldar û bi tedbîr be.