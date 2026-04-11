Ji ber berfa zêde li ser rêbeja Qers-Erziromê veguhastin bi baldarî tê kirin.
Li texma gundê Mescitliyê ya li ser rêbeja Qers Erziromê ji berfa ku dibare hinek TIR di rê da man. Ji ber ku hinek TIRan guh neda rêzikan û ketin rêya wesayitên din jî rê ji hatûçûnê ra hat girtin.
Ekîbên Rêveberiya Herêma 18emîn a Rêbejan hatin herêmê û dest bi xebatê kirin.
Li herêmê hinek TIR hatin rizgarkirin û hatûçûn di şerîtekê da bi kontrol tê kirin.
Ji ajokarên TIRan ên ku di rê da mane Yusuf Aslan destnîşan kir ku hewaya sar û berf bandoreke neyênî li ajokaran dike û got, "Bihar jî êdî nemaye. Berê me ji bo meha adarê digot serma wê diyar nîne, lê êdî nîsan jî wisa bûye."
Her wiha berfa zêde dibe sedem ku di rêyên gundan da astengî çêbibin. Li gundê Akdereyê ya ser bi navenda Qersê, wesayîtên ku di rê da asê man ji aliyê welatiyan va bi alîkariya traktoran hatin derxistin.
Li bajêr bandora berfê berdewam e.