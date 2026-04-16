Cankut Taşdan
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Ji ber êrîşên dijî dibistanên li Şanliurfa û Kahramanmaraşê, der barê 83 kesan da biryara binçavkirinê hat dayîn, 940 hesabên medyaya civakî hatin astengkirin û 93 komên Telegramê jî hatin girtin.
Li ser hesabê NSosyalê ya Midûriyeta Giştî ya Ewlehiyê (EGM) wiha hat gotin:
“Li ser êrîşên dijî dibistanên li Şanliurfa û Kahramanmaraşê xebat tên kirin. Di çarçoveya xebatan da der barê 83 kesên hat tesbîtkirin ku çalakî û peyamên pesnê sûc û sûcdaran didin, bandoreke neyînî li ser pergala kamuyê dikin fermana girtinê hat dayîn û karûbarên adlî hat kirin. Ji bilî vê, 940 hesabên medyaya civakî hatin astengkirin û 93 komên Telegramê jî hatin girtin. Der barê sûcdaran da pêvajoya adlî ji hêla şaxên me va bi awayekî piralî dewam dike.”
Li Şanliurfayê der barê êrîşa çekdarî ya li ser dibistanê da16 şikbar hatin binçavkirin
Midûriyeta Giştî ya Ewlehiyê (EGM) daxuyand ku der barê êrîşa çekdarî ya li ser Lîseya Anadoluyê ya Pîşe û Teknîkê ya Ahmet Koyuncu ya li Sêwrega navçeya Şanliurfayê da 16 şikbar hatin binçavkirin.
Li ser hesabê NSosyalê ya EGMyê wiha hat daxuyandin:
"Di çarçoveya xebatên li ser êrîşa çekdarî ya roja 14ê Nîsanê dijî Lîseya Anadoluyê ya Pîşe û Teknîkê ya Ahmet Koyuncu ya li Sêwrega navçeya Şanliurfayê çêbû da ,16 şikbar hatin binçavkirin. Karên dijî şikbaran dewam dikin."