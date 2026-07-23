Li Tunceliyê ji 15 berşikên di lêpirsîna Gulistan Dokuyê da hatin binçavkirin 2 jê bo edliyeyê hatin sewqkirin ku ji Dokuya xwendekara zanîngehê ji 5ê Rêbendana 2020î û vir va xeber nayê sitandin.
Ji 15 berşikên ku di lêpirsîna Dokuyê da bi operasyonên hevdem ên bi telîmata serdozgeriyên Komarê yên Tuncelî û Erziromê va li Elezîz, Meletî, Enqere, Stenbol û Tunceliyê hatin binçavkirin, jê miemeleyên 2yan li cendirmeyê temam bûn.
F.Oyê gundparêz û O.Yyê karsaz ji kontrola tenduristiyê ra hatin derbaskirin û her wiha bo edliyeyê hatin sewqkirin.
Miemeleyên berşikên din li cendirmeyê berdewam in.