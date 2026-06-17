Hinek kafe û restorantên li derdora Gola Bendavê ya Ataturkê di binê avê da man

Li Kahtaya navçeya Adiyemanê di encama bilindbûna asta avê da, hinek kafe û restorantên li keviya derdora Gola Bendavê ya Ataturkê, bi awayekî qismî di binê avê da man.
Piştî barana ku îsal zêde barî, asta ava Bendava Ataturkê gihîşt asta tijîbûnê, li beşa Kahtayê hinek qadên rûniştinê û otoparkên kafe û restorantan di bin avê da man.
Yilmaz Saray, xwediyê xwaringeheke li Yeni Mahalleyê û kargeha wî bi awayekî qismî di bin avê de maye, got ku hewş di bin avê da maye.
Saray diyar kir ku ew bi rayedaran ra axivîne û agahî wergirtine ku tê payîn asta avê di nav hefteyekê da vegere rewşa xwe ya asayî.