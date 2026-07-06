Heyeta Nûnerên Daîmî ya NATOyê ya ku hat Tirkiyeyê, çû serdana Anitkabîrê
Heyeta Nûnerên Daîmî ya NATOyê û rayedarên payebilind yên ku ji bo beşdariya Civîna Serokên Dewlet û Hikûmetên NATOyê ya 36emîn a ku wê li Enqereyê çêbibe hatin Tirkiyeyê, çûn serdana Anitkabîrê.
Elif Gültekin Karahacıoğlu
06 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 06 Tîrmeh 2026
photo: Raşit Aydoğan / AA
Heyeta Nûnerên Daîmî ya NATOyê ya ku hat Tirkiyeyê, çû serdana Anitkabîrê
ANKARA
Heyeteke ji Nûnerên Daîmî yên NATOyê û rayedarên payebilind pêk tê ya bi serokatiya Nûnerê Daîmî yê NATOyê yê Luksemburgê Stephan Frederîc Muller serdana Anitkabîrê kir.
Muller û heyeta pê ra çeleng danîn li ser mozoleya Xazî Mustafa Kemal Ataturk.
Heyetê li wir rêz girt û wêneyên bîranînê kişandin.
Muller li ser navê heyetê di Deftera Taybet a Anitkabîrê da wiha nivîsand:
"Îro ji bo ku em rûmetê nîşanî mîrata damezrînerê Komara Tirkiyeyê bidin û li ber hizûra we û bîranîna we ya birûmet rêzgirtina xwe ya mayînde ya ji bo neteweya we piştrast bikin, civiyan. Li paytexta Komara Tirkiyeyê, em difikirin ku prensîba we ya sedsalî ya bi gotina 'Li Welêt Aştî, Li Cîhanê Aştî' pêk tê, çawa bingeha ruhê Îtîfaqa me nîşan dide û rêya me ronî dike. Em kêfxweşiya xwe diyar dikin ku bi minasebeta Civîna NATOyê ya Enqereyê serdana neteweya we ya mezin dikin."