Gola Masiyan a li Agiriyê ya ku berf lê dereng vedihele, bi hewaya xwe ya hênik va ziyaretvanan diezimîne

Abdullah Söylemez
26 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 26 Tîrmeh 2026
Gola Masiyan a li Taşliçaya navçeya Agiriyê ya raqimbilind ya ku berf lê dereng vedihele, bi hewaya xwe ya hênik û bedewiyên xwe yên xwezayî va ziyaretvanan diezimîne.
Gola Masiyan a ku li bakurê navçeyê dikeve navbera Zozanê Sînegê û her wiha Çiyayên Erezê, bi cureyên çivîk û masiyan û her wiha bi girav û bedewiyên xwe yên xwezayî va derdikeve pêş.
Kesên ku ji germê û keftûlefta jiyana bajêr aciz dibin, rêya xwe bi hêla golê dixin ku bilindahiya wê ji asta deryayê derdora 2 hezar û 241 metre ye.
Welatiyên tên tesîsên li keviya golê, di hewaya hênik da wextê xwe derbas dikin.
Yakup Birlikê kargêrê turîzmê ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku îsal li gorî salên çûyî, berf derengtir veheliya û lewma jî wan sezon dereng vekir.
Birlik bal kişand ku li Gola Masiyan sezon qelebax derbas dibe û wiha pê da çû:
"Gola Masiyan bi hewa û xwezaya xwe va ji cihên herî xweş ên Tirkiyeyê ye. Seranserî tetîla havînê înşelah sezona me dê xweştir derbas bibe. Bêtir însan dê werin û van bedewiyan bibînin. Ji xeynî Agiriyiyên ku ji Stenbolê tên, turîstên xwemalî û biyanî jî tên vir."
Birlik bal kişand ku welatî ji ber germê û keftûlefta bajêr aciz dibin û havînan tên Gola Masiyan.
Birlik her wiha got ku li tesîsên wan, xizmeta xwarin û kamelyayê heye û wiha dewam kir, "Li vir germahiya hewayê ji 20-21 pileyî derbas nabe lêbelê li Îdirê derdora 35-38 pileyî ye û li Agiriyê jî ne kêmî 32 pileyî ye. Gola Masiyan hênik û bi ba ye."
Muhammed Akbaşê ziyaretvan jî diyar kir ku ew seba pîknîkê hatin keviya golê û wextê wan xweş derbas dibe.
Deniz Yigit jî bal kişand ku li golê dîmena avabûna rojê pir newaze ye û lewma ew hatin ku kampê bikin.