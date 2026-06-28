Geliyê Cennet Cehennemê wê ji bo gulaşê mazûvaniya Fînalên Lîga Super bike
Werzişvanên kulûbên gulaşê yên navdar ên Tirkiyeyê wê di Fînalên Lîga Super a Gulaşa Serbest û Grekoromen a Sezona 2025-2026an da li Geliyê Cennet Cehennemê derkevin ser mînderê
Sayim Harmancı
28 Hezîran 2026•Rojanekirin: 28 Hezîran 2026
photo: Türkiye Güreş Federasyonu / AA
Geliyê Cennet Cehennemê wê ji bo gulaşê mazûvaniya Fînalên Lîga Super bike
HAKKARI
Werzişvanên kulûbên gulaşê yên navdar ên Tirkiyeyê wê di Fînalên Lîga Super a Gulaşa Serbest û Grekoromen a Sezona 2025-2026an da li Geliyê Cennet Cehennemê derkevin ser mînderê.
Geliyê Cennet Cehennemê di navbera navenda Hekariyê û navçeya Yuksekovayê da ye û derdora wê zinarên tîk, zag û çiyayên bilind hene. Di salên dawî da li bajêr ji cihên ku fealiyetên wekî çiyager û meşa siruştê herî zêde lê hatin kirin yek jî ev gelî ye.
Uludoruka ku li Tirkiyeyê di nava cihên herî bilind da cihê duyemîn e, raqima wê 4 hezar û 135 mêtre ye û li ser Çiyayên Cîloyê ye, di vî gelî da ye. Gelî bi bedewiyên xwe yên siruştî û parkurên xwe va di nava cihên ku siruşthez û werzişvan herî zêde tercîh dikin da cih digire û derdikeve pêş.
Bi tevkariya Wezareta Ciwanî û Werzişê, Walîtiya Hekariyê û Federasyona Gulaşê ya Tirkiyeyê li gelî Fînalên Lîga Super a Gulaşa Serbest û Grekoromen a Sezona 2025-2026an wê were kirin û ji bo vê bernameyê li gelî amadehî tên kirin.
Tê plankirin ku organîzasyon di 30ê Hezîranê da were kirin, beriya organîzasyonê ji bo 800 kesan li gelî trîbun tê çêkirin, ji bo misabaqayan mînderên seyar tên danîn û îstasyonên bazê tên avakirin.
Bi kutabûna amadehiyan ra werzişvanên kulûbûn herî xurt ên gulaşa Tirkiyeyê wê li herêmê di nava siruştê da seba qezenckirina kûpayê xuh bidin.
Midûrê Bajêr ê Ciwanî û Werzişê Emîn Yildirim der barê çalakiyê da agahî da nûçegihanê AAyê û wiha got:
"Em li bendê ne ku ji bajarên derdorê gelek kes beşdar bibin. Organîzasyon wê bi beşdariya nêzî 200 werzişvan, hakem, midûran va were kirin. Ji bo danasîna bajarê me, ji bo ku werzişvanên vê derê werzişvanên neteweyî bibînin, ev organîzasyon gelekî girîng e. Înşeallah em ê di 30ê Hezîranê da bi beşdariyeke zêde va bê qeza û bê bela bernameya xwe îcra bikin. Ez ji bo hemû werzişvanên me yên ku wê beşdarî misabaqayê bibin, serkeftinê dixwazim. Ez spasdar im ku pêşengî kirin, piştgirî dan û organîzasyoneke bi vî rengî li vê derê wê were kirin. Kesên ku keda wan tê da heye, ez spasiya wan dikim."