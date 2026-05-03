Etaba dawîn a Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya 61em li Enqereyê dest pê kir

Di Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya 61em (TUR 2026) da etaba Enqereyê dest pê kir.
Etaba 8em û dawîn a Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê li paytextê dest pê kir. Pêşbirk îsal ji bo cara 61em tê lidarxistin û di salnameya Tûrên Ewropayê ya Yekîtiya Bîsîkletê ya Navneteweyî (UCI) da ye. Her wiha yekane pêşbirka bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya di kategoriya "ProSeries"ê da ye.
Etaba Enqereyê li ber Kuliyeya Serokomariyê dest pê kir. Cevdet Yilmazê Alîkarê Serokomar, Hamza Yerlikayayê Alîkarê Wezîrê Ciwanî û Werzişê, Murat Soyluyê Alîkarê Waliyê Enqereyê, Mustafa Çelikê Midûrê Ciwanî û Werzişê yê Parêzgeha Enqereyê, Emîn Muftuogluyê Serokê Federasyona Bîsîkletê ya Tirkiyeyê beşdarî starta etabê bûn.
Di etaba dawîn da 147 bîsîkletvan dê di parkura 108,4 kîlomêtreyî da ya li dorbera Anitkabîr û Kuliyeya Serokomariyê digere, bîsîkletê bajon.
- Etaba fînalê 27 sal şûnda li paytextê ye
Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ji 1999an û vir va cara ewil dê li Enqereyê kuta bibe.
Di organîzasyonê da ya li Egeyê dest pê kir û li Behra Spî domand, li paytextê piştî 27 salan kelecana fînîşê dê çêbe.