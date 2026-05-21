Enqere BAMê di doza kongreyê da biryar da ku birêvebiriya Kiliçdaroglu birêvebiriya CHPyê dewr hilde

İsmet Karakaş
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Daîreya Hiqûqê ya 36emîn a Mehkemeya Edliyeyê ya Herêma Enqereyê (BAM) di doza kongreya CHPyê da biryar da ku Ozgur Ozel û birêvebiriya partiyê wek tewdîr ji peywirê bên dûrxistin, Kemel Kiliçdaroglu û birêvebiriya wî peywirê dewr hildin.
Daîreyê di doza der barû betalkirina Kongreya Asayî ya 38emîn a CHPyê ya ku di 4-5ê sermawezê da hat kirin da der barê hikma der barê "ji ber ku doz bêmijar maye cihê biryardayînê tune" a lêkolîna rêya qanûna îstinafê ya der barê biryara lu Mehkemeya Hiqûqê ya Esliyeyê ya 42yemîn a Enqereyê di 24ê cotmeha 2025an da dabû temam kir.
Li gor vê biryar hat dayîn ku serlêdanên îstinafê bên qebûlkirin û biryara eleqedar a Mehkemeya Hiqûqê ya Esliyeyê ya 42yemîn a Enqereyê bê rakirin.
Daîreyê biryara qebûlkirina doza navborî kir û biryar da hat tesbîtkirin ku Kongreya Hilbijartî ya Asayî ya 38emîn a CHPyê ya ku di 4-5ê sermaweza 2023yan da hat kirin ji ber butlana mutleq malûl e û biryara betalkirina kongreyê da.
Daîreyê biryar da ku ji ber butlana mutleq (bêhukmiya teqez) ji ber biryara betalkirinê hemû kongreyên asayî û awarte ku piştî vê dîrokê hatine kirin û hemû biryarên hatine hildan bêhukim in.
Li gor biryarê ji ber "betalkiirina kongreyên asayî û awarte û hemû biryarên di kongreyan da hatine hildan" biryar hat dayîn ku vegerin rewşa berî Kongreya Hilbijartî ya Asayî ya 38emîn a di 4-5ê sermaweza 2023yan da û Kemal Kiliçdarogluyê Serokê Giştî yê berê dîroka kongreyê û şaxên partiyê bi heman awayî peywira xwe bidomînin.
Her wiha ji ber heman hincetê biryar hat dayîn ku Kongreya Bajêr a Stenbolê ya CHPyê ya ku di 8ê cotmeha 2023yan da hat kirin û hemû biryarên di vê kongreyê da bên betalkirin.
Daîreyê biryara xwe bi "yekdengî" hilda û rêya temyîza bp Dadgeha Bilind ji bo 2 hefteyan vekirî ye.