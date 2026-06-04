"Emê ji Adara 2027an pê va teslîmkirina xaniyên ewil bikin. Armanca me, em di 2028an da hemûyan teslîmî welatiyan bikin"

04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Wezîrê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Av û Hewayê Murat Kurum li Maseya Edîtoran a AAyê bersivê pirsên derbarê rojevê dan.
Em nikarin rê li ber erdhejan bigirin, lê divê em ji bo erdhejan amade bin.Ji ber vê bi 500 hezar xaniyên nû va em berxwedana erdhejê a welatê xwe bi hev ra zêde dikin.
Em bi hevkariya TOKÎyê qasî 20 hezar xaniyan li 64 bajaran didin ber firotanê. Ev ji bo welatiyên ku dahata wan navîn e projeyek e ku ji xanîyên 2+1 û 3+1an pêk tê.
Em ê li Stenbolê, li alîyê Anadoluyê û Ewropayê projeyeke 15 hezar xaniyên kirê bidin destpêkirin û teslîmata wan a ewil wê îsal di meha îlonê da bê kirin.
(Sepana Pergala Rêvebirina Depozîtoyê) Li 81 parêzgehên me û 973 navçeyên me makîneyên me, cihên îadekirina depozîtoyê wê çêbin.
Wezîr Kurum ragihand bi Pergala Rêvebiriya Depozîtoyê va salane teserûfeke 30 milyar lîreyî wê pêk bê û 25 milyar ambalaj wê paşve bên berhevkirin.
"(Aîdatên sîteyan) Em pergaleke kontrolê ava dikin û şîrketên rêveberiya sîteyan dabeş dikin. Em ê vê jî ji Parlamentoyê ra bişînin."