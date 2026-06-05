Di şerê ku di navbera eqrebayên Narîn Guran û nevzat Bahtiyar derket da 6 kes birîndar bûn

Aydın Arik
05 Hezîran 2026•Rojanekirin: 05 Hezîran 2026
Li Taxa Çarikliyê ya Sûra navçeya Navend nîqaşa di navbera eqrebayên Narîn Guran û Nevzat Bahtiyar derket guherî şer.
Li ser îxbarê ekîbên polês û tenduristiyê sewqî herêmê kirin.
Di şer da bi derbkirinê M.A.K. (17), F.K. (17), F.K. (14), R.K. (59), V.B. (48) û H.B. (21) birîndar bûn.
Birîndar bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên li bajêr.
Ekîbên polêsan der barê bûyerê da M.B (16) binçav kirin û di lêgerîna li banê malekî hat kirin da tifinga bipompe ya bêrûxsed hat bidestxistin.