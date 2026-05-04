Di salvegera yekemîn a wefata wî da Sirri Sureyya Onder li ser qebra wî ya li Goristana Zîncîrlîkuyuyê bi merasimê hat bibîranîn ku dema Cîgirserokê Meclisê bû, nexweş ket û di nexweşxaneya ku lê tedawî dibû da wefat kir.
Ümit Türk, Yasin Cingöz
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Di salvegera yekemîn a wefata wî da Sirri Sureyya Onder li ser qebra wî hat bibîranîn
Zelîha Ondera diya Onder, Ceren Onder Kandemira keça wî, Alî Onderê birayê wî, Cîgirseroka Meclisê Pervîn Buldan, Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan, hin parlamenter, eqreba û hezkiriyiên wî beşdarî merasimê bûn.
Piştî xwendina Qur'ana Pîroz û kirina diayan Bakirhan di merasimê da axivî û diyar kir, Onder hem bi şexsiyeta xwe hem jî bi têkoşîna xwe va şopeke girîng hişt û ew kesekî wisa bû ku cihê wî nayê dagirtin.
Bakirhan bal kişand ser destnîşankirina aştiyê ya Onder û wiha axivî:
"Tu carî gotina xwe texsîr nekir, gotina kesî ser xwe nedihîşt. Di demên ku kesî newêribû qala aştiyê bikira da timî baweriya Sirri Sureyya bi aştiyê hebû, aştî diparast, aştî bi me jî da bawerkirin. Di binê ev qas zextan da jî hînî me kir ku aştî pêkan e.
Li Anadoluyê gotinek heye dibêjin 'gotinê biqîmet bike'. Ya girîng biqîmetkirina gotinê û tesîskirina aştiyê ye. Em jî soz didin. Li ber we rêhevalên me, em ê soza wî bi qîmet bikin. Em ê rojekê miheqeq aştiyê bînin vî welatî."
Ceren Onder Kandemîr jî di axaftina xwe ya ji bo bavê xwe da hestiyar bû.
Kandemîrê wiha got: "Bavocan, îro em bi dostên te ra hatin vir. Di vê sala ku tu bi fîzîkî ne li cem min bûyî da, ez dixwazim ji te ra behsa tiştên ku hem li dinyaya me û hem jî li derva qewimîn bikim. Em bi dostên te ra hema bibêje rojekê jî ji hev veneqetiyan, me hewl da ku em dest hevdu bernedin û li ber dilê hev da bên."
Kandemîrê destnîşan kir ku ew ê bîranîna bavê xwe zindî bihêlin û paşê helbesteke Mustafa Kahtaliyê ji Adiyamanê yê ku wekî Kahtali Miçê tê zanîn û bavê wê xwendiye bi komê da guhdarîkirin.
Alî Onderê birayê Sirri Sureyya Onder jî spasiya beşdaran kir ku ew di binê baranê da tenê nehiştin.