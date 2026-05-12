Di pîrozbahiyên Barcelonayê da Lamîn Yamal alaya Filistînê hilgirt

Emre Aşıkçı
12 Gulan 2026•Rojanekirin: 12 Gulan 2026
Di pîrozbahiyên şampiyoniyê yên Barcelonayê da Lamîn Yamal alaya Filistînê hilgirt.
La Lîga Îspanyayê ji bo piştgiriya gelê Filistînê, şampiyoniya xwe bi alaya Filistînê va pîroz kir.
Hat dîtin ku futbolîstê 18 salî formaya ku li ser "Şikir ji Xwedê ra ez ne Madrîdîsta me" nivîsî, ber bi alîgiran va hejand.
Barcelonayê di hefteya 35emîn a Lîga Futbolê ya 1emîn a Îspanyayê (LaLîga) da bi 2-0 tîma Real Madrîdê têk bir û bû şampiyon.
Ji xelasbûna lîgê ra sê hefte ma ku Barcelonayê puanê xwe derxist 91ê û bi 12 puan li pêş Real Madrîdê va şampiyoniya xwe ya 29emîn bi dest xist.