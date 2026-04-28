Di operasyona dijî Şaredariya Xelfetiyê da 29 gumanbar hatin tewqûfkirin

Rauf Maltaş
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Li Şanliurfayê der barê heyama rêvebirina berê ya Şaredariya Xelfetiyê da ji bo sûcên "avakirina rêxistinê ya ji bo kirina sûc" û "bi rêbezên dijî hiqûqê va astengkirina bicihanîna berpirsiyariyê" operasyon hat kirin û ji 46 gumanbarên ku di operasyonê da hatin binçavkirin, 29 gumanbar hatin tewqûfkirin û di nava gumanbarên ku hatin tewqûfkirin da Şaredarê Xelfetiyê yê berê Şeref Albayrak jî heye.
Ekîbên Şaxa Têkoşîna Sûcên Qaçaxcîtî û Organîze ya Midûriya Ewlejiyê ya Şanliurfayê di kordîneya Serdozgeriya Komarê ya Bîrecîkê da 24ê Nîsanê operasyon kir, 46 bersûc di operasyonê da hatin binçavkirin û li ewlehiyê kar û barên bersûcan kuta bû. Di nava wan da Şaredarê Xelfetiyê yê berê Şeref Albayrak, endamên encumenê yên şaredariya berê û personel û esnafên ku di yekeyên cuda da ne jî hene.
Albayrak jî di navê da 29 gumanbar hatin tewqûfkirin. Ji 17 gumanbaran 3 kes hatin berdan, 14 kes jî bi şertê kontrola edlî hatin berdan.
Der barê heyama rêvebirina berê ya Şaredariya Xelfetiyê da ji bo sûcên "avakirina rêxistinê ya ji bo kirina sûc" û "bi rêbezên dijî hiqûqê va astengkirina bicihanîna berpirsiyariyê" di 24ê Nîsanê da operasyon hat kirin, 28 jê wezîfedarên qamûyê der barê 51 gumanbaran da miemele dabûn destpêkirin, 50 bersûc hatibûn binçavkirin, 4 jê li ewlehiyê piştî dayîna îfadeyê hatibûn berdan.
Di çarçoweya lêpirsînê da ji bo girtina gumanbarekî xebat dewam dikin.