Di navbera Tirkiye û Îngiltereyê da "Belgeya Çarçove ya Hevkariya Stratejîk" hat îmzekirin

Muhammet Tarhan
24 Nîsan 2026•Rojanekirin: 24 Nîsan 2026
Li gor agahiyên ji çavkaniyên Wezareta Karên Derva hatin bidestxistin Fîdan û Cooperê "Belgeya Çarçove ya Hevkariya Stratejîk" ya di navbera Tirkiye û Îngiltereyê da îmze kirin.
Têkiliyên dualî yên Tirkiyeyê yên bi Îngiltereya mitefîqê NATOyê û hevkarê stratejîk ra di serî da bazirganî, veberhênan û pîşesaziya parastinê di her qadê da bi awayekî erênî pêş dikevin.
Tirkiye û Îngiltere hember qeyranên li herêmê diqewimin û ezmûnên kurewî da jî di nav diyaloga nêz û kordînasyonê da ji bo pêkanîna ewlehî, îstiqrar û refahê di hewla çareseriyê da ne.
Belgeya Çarçove ya navborî ji ewlehiyê heta guherîna av û hewayê, ji pêşketina mirovî heta zanist û teknolojiyê di gelek qadan da armanc dike ku di navbera herdu welatên mitefîqê NATOyê da hevkariya stratejîk a heyî hê xurttir bike, naveroka hevkariya ku bi diyaloga nêz a dualî û piralî tê domandin va xurt dibe berfireh bike.