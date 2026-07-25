Di li pêrsîna Gulistan Dokuyê da hevjîna Sonelê Waliyê berê hat girtin

Sidar Can Eren
25 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 25 Tîrmeh 2026
Di lêpirsîna doza Gulistan Dokuya xwendekara zanîngehê ya ku li Tunceliyê ji 5ê Çileya Paşîn a 2020an û vir va jê xeber nayê hildan da, Handan Sonela hevjîna Waliyê berê Tuncay Sonel hat girtin.
Handan Sonela ku di çarçoveya lêpirsîna da sewqî edliyeyê hatibû kirin û lêpirsîna wê ya ji aliyê dozger ve temam bûbû, ji aliyê dadgeha nobedar va bi tohmeta "tunekirin, veşartin, an guhertina delîlên sûcê" hate girtin.
Y.Ayê, serokerdevanan, piştî lêpirsîna wî ya ji aliyê dozger va, ji aliyê dadgehê va bi şert û mercên kontrola edlî hate berdan.
Bi vî awayî, hejmara gumanbarên ku heta niha di lêpirsînê da hatine girtin gihîştiye 15 kesan.