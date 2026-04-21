Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê da Waliyê Tunceliyê yê wê demê Tuncay Sonel sewqî edliyeyê hat kirin

Muhammet Mutaf, Talha Koca
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Di çarçoveya lêpirsîna der barê Gulistan Dokuya xwendekara zanîngehê ya ku ji 5ê Çileya Paşîn a 2020an û vir va li Tunceliyê jê xeber nayê hildan da Waliyê Tunceliyê yê wê demê Tuncay Sonelê ku hatibû binçavkirin, sewqî edliyeyê hat kirin.
Karên Sonelê di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Erziromê va tê birêvabirin da, hatibû binçavkirin li ewlehiyê temam bû.
Kontrola Sonel a tenduristiyê li Nexweşxaneya Bajêr a Erziromê hat kirin û ew anîn edliyeyê.
Di nivîsa ku Serdozgeriya Komarê ya Tunceliyê ji Serdozgeriya Komarê ya Erziromê ra şand da hat gotin bi têra xwe şik heye ku Sonel di tunekirina delîlên sûcê, veşartin an jî guherînê da sûc kiriye.
Bi fermana Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çîftçî va der barê Sonel da ji ber windabûna Gulistan Doku lêpirsînek hatibû kirin û ew ji wezîfeyaê hatibû dûrxistin.
Sonel di navbera 13ê Hezîrana 2017an û 9ê Hezîrana 2020î da li Tunceliyê xebitîbû û di 17ê Nîsanê da li Elezîzê hatibû binçavkirin.