Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê da Waliyê Tunceliyê yê wê demê Tuncay Sonel hat girtin

Muhammet Mutaf, Yunus Hocaoğlu, Talha Koca
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Di çarçoveya lêpirsîna der barê Gulistan Dokuya xwendekara zanîngehê ya ku ji 5ê Çileya Paşîn a 2020an û vir va li Tunceliyê jê xeber nayê hildan da Waliyê Tunceliyê yê wê demê Tuncay Sonelê ku hatibû binçavkirin, hat girtin.
Karên Sonelê di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Erziromê va tê birêvabirin da, hatibû binçavkirin li ewlehiyê temam bû.
Kontrola Sonel a tenduristiyê li Nexweşxaneya Bajêr a Erziromê hat kirin û ew anîn edliyeyê.
Sonel ji ber sûcên "ji holê rakirina delîlên sûcê, veşartin an jî guherîna delîlan", "astengkirin, xirakirin, ji holê rakirin yan jî guherandina daneyên di pergala agahzaniyê da", "dijî hiqûqê dayîn yan jî bidestxistina daneyên şexsî", "xirakirina belgeyên fermî, ji holê rakirin yan jî veşartina wan" bi daxwaza girtinê sewqî dadgeriya cezaya silhê kirin.
Tuncay Sonel piştî jêpirsîna li dadgeiryê ji ber 4 sûcên navborî hat girtin. Sonel piştî ku hat girtin li Nexweşxaneya Bajêr a Erziromê kontrola tenduristiya wî hat kirin û paşê ew birin Saziya Ceza û Înfazê ya Girtî ya Cureyê Yyê yê bi Nimreya 2yan a Ezîziyeyê.
Bi vî awayî jimara kesên ku di çarçoveya lêpirsînê da hatin girtin derket 12an.
Di nivîsa ku Serdozgeriya Komarê ya Tunceliyê ji Serdozgeriya Komarê ya Erziromê ra şandibû da hatibû gotin bi têra xwe şik heye ku Sonel di tunekirina delîlên sûcê, da sûc kiriye.
Bi fermana Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çîftçî va der barê Sonel da ji ber windabûna Gulistan Doku lêpirsînek hatibû kirin û ew ji wezîfeyaê hatibû dûrxistin.
Sonel di navbera 13ê Hezîrana 2017an û 9ê Hezîrana 2020î da li Tunceliyê xebitîbû û di 17ê Nîsanê da li Elezîzê hatibû binçavkirin.