Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê da li Erziromê îfadeya Delenê Midûrê berê yê Ewlekariya Tunceliyê tê hildan

Muhammet Mutaf
27 Nîsan 2026•Rojanekirin: 27 Nîsan 2026
Di çarçoveya lêpirsîna Gulistan Dokuya xwendekara zanîngehê da ya li Tunceliyê ji 5ê Rêbendana 2020î û pê va xeber jê nayê sitandin, îfadeya Yilmaz Delenê ku wê hingê Midûrê Ewlekariya Parêzgeha Tunceliyê bû, li Erziromê tê hildan.
Di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Erziromê ya ser Tuncay Sonelê Waliyê Tunceliyê yê berê da gazî Yilmaz Delenê ku wê hingê Midûrê Ewlekariya Parêzgeha Tunceliyê bû kirin ku biçe û wek şahid îfadeyê bide.
Delenê ku Midûrê Ewlekariya Parêzgeha Yalovayê ye, li ser telîmatê çû Erziromê. Li Edliyeya Erziromê miemeleyên îfadeyê yên Delen dest pê kirin.
Yilmaz Delenê ku li Tunceliyê di navbera 2019-2021ê da peywira Midûriyeta Ewlekariya Parêzgehê dikir, di 23yê Rêbendana 2026an da wekî Midûrê Ewlekariya Yalovayê hatibû peywirdarkirin.