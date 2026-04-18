Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê da kurê Sonelê Waliyê Tunceliyê yê heyamê hat girtin

Sidar Can Eren
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Di çarçoveya lêpirsîna der barê Gulistan Dokuya xwendekara zanîngehê ya ku ji 5ê rêbendana 2020an vir va li Tunceliyê jê xeber nayê hildan Mustafa Turkay Sonelê kurê Tuncay Sonelê Waliyê Tunceliyê yê wê heyamê hat girtin.
Jêpirsîna li dozgeriyê ya Mustafa Turkan Sonelê ku di çarçoveya ku ji hêla Serdozgeriya Komarê ya Tunceliyê va tê birêvabirin da sewqî edliyeyê kiribûn ,hat temamkirin.
Mustafa Turkan Sonelê ku sewqî dadgeriya cezaya silhê ya nobedar kirin ji ber sûcê "kuştina bi zanebûn" hat girtin.
Bi vî awayî jimara kesên ku di lêpirsînê da hatin girtin derket 10an.
- 9 kes hatibûn binçavkirin
Di lêpirsîna derbarê xwendekara zanîngehê Gulistan Dokuya ku li Tunceliyê ji 5ê Çileya 2020an agahî jê nedihat sitandin da, di nava wan da Waliyê wê serdemê Tuncay Sonel û Serhekîmê Nexweşxaneya Dewletê ya Tunceliyê Çagdaş Ozdemîr, 15 kes hatibûn binçavkirin.
Di çarçoveya lêpirsînê da polîsê berê Gokhan Ertokê ku bi îdiaya daneyên SIM karta Doku jêbirin, xebatkarê berê yê Îdareya Taybet a Tunceliyê Erdogan Elaldî, Celal Altaş, Nurşen Arîkan, Ferhat Hanedan Guven, hevalê Dokuyê Zeinal Abakarov, dayika wî Cemîle Yucer û zirbavê wî Engin Yucerê ku berê polês bû û Şukru Erogluyê ku wê heyamê polêsê parêzvan ê Tuncay Sonel bû hatibûn girtin.
Savaş G. û Suleyman O. yên ku ji kamerayên çavdêriyê yên Zanîngeha Munzurê berpirsyar bû, digel Ugurcan A. bi biryara qedexeya derketina dervayî welat, bi kontrola edlî hatibûn berdan.
Waliyê berê yê Tunceliyê Sonelê ku ji aliyê Wezareta Navxweyî va ji kar hatibû dûrxistin û li Elezîzê hatibû girtin, anîbûn Erziromê. Lêpirsîna Serhekîmê berê Ozdemîr ji aliyê cendermeyan va berdewam e.
Derbarê Umut A. da ku gumanbar e û tê gotin hevalê nêzîk ê Mustafa Turkay Sonel e û niha li DYAyê dijî, biryara girtinê hatibû dayîn.