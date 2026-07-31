Di lêpirsîna Gulistan Dokuyê da ji 6 gumanbarên ku sewqî Edliyeyê kirin 5 hatin girtin

Muhammet Mutaf
31 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 31 Tîrmeh 2026
Di çarçoveya lêpirsîna Gulistan Dokuyê da ya ku li Tunceliyê ji 5ê Çileya Paşîn a 2020an va ti agahî jê nehat sitandin, ji 6 gumanbarên ku sewqî Edliyeyê kirin, 5 hatin girtin.
Li ser fermanên Serdozgeriya Komarî ya Erziromê, 6 gumanbarên ku di 27ê Tîrmehê da di operasyoneke hevdem de ji aliyê Fermandariya Cendermeyê ya Parêzgehê va li 16 parêzgehan hatin binçavkirin, piştî temambûna muameleya wan a li cendermeyê, ji kontrolên tenduristiyê ra derbas bûn û di bin tedbîrên ewlehiyê da birin Edliyeya Erziromê.
Gumanbar piştî karûbarên li dozgeriya komarî bi daxwaza girtinê sewqî dadgeha sulhê hatin kirin.
Dadgehê biryara girtina 5 gumanbaran da û gumanbarek jî bi merca kontrola edlî û qedexeya derketina dervayî welêt, serbest hat berdan.
Bi vî awayî, hejmara kesên ku di lêpirsîna ku ji aliyê serdozgeriyên komarî yên Erzirom û Tunceliyê va tê meşandin da hatine binçavkirin gihîşt 25an.