Di Lêpirsîna Gulistan Dokuyê da Erogluyê parêzvanê Sonelê Waliyê wê serdemê hat girtin

Muhammet Mutaf, Sidar Can Eren
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Erogluyê ku di çarçoveya lêpirsîna Serdozgeriya Komarê ya Tunceliyê da hat binçavkirin, duh piştî karûbarên li cendirmeyê sewqî edliyeya Tunceliyê hat kirin.
Eroglu piştî îfadeya li serdozgeriyê bi daxwaza girtinê sewqî hakimtiya sulh cezayê hat kirin û pişt ra bi biryara hakim hat girtin.
Bi vê ra di çarçoveya lêpirsîna navborî da hejmara girtiyan gihîşt 9an.
Karûbarê dadgehê yên Mustafa Turkay Sonelê kurê Waliyê berê yê Tunceliyê Sonel ê ku duh anîbûn dadgehê, hê jî berdewam e.
- 8 kes hatibûn girtin
Di lêpirsîna derbarê xwendekara zanîngehê Gulistan Dokuya ku li Tunceliyê ji 5ê Çileya 2020an agahî jê nedihat sitandin da, di nava wan da Waliyê wê serdemê Tuncay Sonel û Serhekîmê Nexweşxaneya Dewletê ya Tunceliyê Çagdaş Ozdemîr, 15 kes hatibûn binçavkirin.
Di çarçoveya lêpirsînê da polîsê berê Gokhan Ertokê ku bi îdiaya daneyên SIM karta Doku jêbirin, xebatkarê berê yê Îdareya Taybet a Tunceliyê Erdogan Elaldî, Celal Altaş, Nurşen Arîkan, Ferhat Hanedan Guven, hevalê Dokuyê Zeinal Abakarov, dayika wî Cemîle Yucer û zirbavê wî Engin Yucerê ku berê polês bû hatibûn girtin.
Savaş G. û Suleyman O. yên ku ji kamerayên çavdêriyê yên Zanîngeha Munzurê berpirsyar bû, digel Ugurcan A. bi biryara qedexeya derketina dervayî welat, bi kontrola edlî hatibûn berdan.
Waliyê berê yê Tunceliyê Sonelê ku ji aliyê Wezareta Navxweyî va ji kar hatibû dûrxistin û li Elezîzê hatibû girtin, anîn Erziromê. Lêpirsîna Serhekîmê berê Ozdemîr ji aliyê cendermeyan va berdewam e.
Derbarê Umut A. da ku gumanbar e û tê gotin hevalê nêzîk ê Mustafa Turkay Sonel e û niha li DYAyê dijî, biryara girtinê hatiye dayîn.