Di lêpirsîna doza Gulistan Dokuyê da Altaşê gumanbarê firarî li Amerîkayê hat binçavkirin

Abdullah Sarica
22 Gulan 2026•Rojanekirin: 22 Gulan 2026
Umut Altaşê gumanbarê firarî yê ku di doza Gulistan Dokuyê da bi bultena sor lê digeriyan li Amerîkayê hat binçavkirin.
Li gor agahiyên ji çavkaniyên edlî hatin bidestxistin hat hînbûn ku Altaşê ku li ba Interpolê miamele dan destpêkirin û der heqê wî da bultena sor hat derxistin ji hêla meqamên edlî yên Amerîkayê va hat binçavkirin.
Wezareta Edaletê di çarçoveya lêpirsîna der barê windabûna Gulistan Dokuya xwendekara zanîngehê ya li Tunceliyê dixwend da pêvajoya dabû destpêkirin ku der heqê Altaşê gumanbarê firarî yê li Amerîkayê da bultena sor bê derxistin.