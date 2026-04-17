Dermankirina 8 xwendekarên ku di êrîşa li Kahramanmaraşê da birîndar bûne li nexweşxaneyê didome

Ömer Faruk Salman
17 Nîsan 2026•Rojanekirin: 17 Nîsan 2026
Walîtiya Kahramanmaraşê ragihand ku li nexweşxaneyê dermankirina 8 xwendekarên ku di êrîşa li Kahramanmaraşê da birîndar bûne didome û rewşa 5 xwendekarên ku di beşa nexweşiya giran da ne, tê şopandin.
Di daxuyaniya Walîtiyê da derbarê bûyera êrîşê li Dibistana Navendî ya Ayser Çalika li Kahramanmaraşê ku 1 jê mamoste 9 kesan canê xwe ji dest dabû da agahiyên rojane hatin belavkirin.
Di daxuyaniyê da agahî hat dayin ku di bûyerê da 1 jê mamoste, 8 jê xwendekar ji bilî êrîşkar 9 kesan canê xwe ji dest daye û wiha hat gotin:
"Dermankirina 8 xwendekarên me li nexweşxaneyên cuda berdewam e. 5 ji van xwendekaran di beşa nexweşiya giran da ne. Em rica dikin bila raya giştî guh nede nûçeyên bêbingeh û teyîdnekirî. Bila tenê daxuyaniyên ji meqamên fermî yên peywendîdar bişopînin."
Li Dibistana Navendî ya Ayser Çalika li Onukişubata navçeya Kahramanmaraşê pêr di encama êrîşa çekdarî da, 1 jê mamoste 9 kesan canê xwe ji dest dabû, 13 kes jî birîndar bûbûn.