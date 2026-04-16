Der barê êrîşên li Kahramanmaraş û Şanliurfayê da der barê 591 hesabên çapemeniya civakî da miamele hat kirin

Abdullah Sarica
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Midûriya Giştî ya Ewlehiyê (EGM) ragihand ku der barê 591 hesabên çapemeniya civakî yên hat tesbîtkirin ku der barê êrîşên li Kahramanmaraş û Şanliurfayê da dezenformasyonê dikin da miamele dan destpêkirin.
Di daxuyaniya ji ser hesabê NSosyalê ya EGMyê da ev hatin gotin:
"Serokatiya Daîreya Têkoşîna Dijî Sûcên Sîber der barê 591 hesabên çapemeniya civakî yên ku der barê bûyerên elîm ên li Kahramanmaraş û Şanliurfayê qewimîn da parvekirinên ku bandoreke neyinî li nîzama kamuyê dikin, pesnê sûc û sûcdar didin, bûyeran şaş nîşan didin, bi awayekî qesdî dezenformasyonê dikin û di nav civakê da hestên kîn û nefretê fît dikin tesbît kirin. Der barê hesab û naverokên navborî yên hatin tesbîtkirin da miameleyên hewce hatin destpêkirin, der heqê kesên ku naverokan çêdikin, belav dikin û navbeynkariya belavbûna wan dikin da miameleyên edlî bêyî derengî bikevin tên kirin. Der barê kesên ku parvekirinên provokatîf ên bi vî awayî dikin da miameleyên hewce bi biryardarî dê bên domandin."