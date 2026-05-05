Dayikên Diyarbekirê dixwazin bigihîjin ewladên xwe

Ömer Yasin Ergin
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Dayikên Diyarbekirê yên ji bo ewladên xwe li pêş avahiya berê ya parêzgehê ya HDPyê çalakiya rûniştinê dikin, di meha remezanê da jî ji bo ewladên xwe nobetê digirin.
Malbatên ku dixwazin bigihêjin zarokên xwe yên ku ji hêla rêxistina terorê PKKyê hatine revandin, çalakiya xwe ya ku di 3yê Îlona 2019an da li ber avahiya berê ya parêzgehê ya HDPyê dabûn destpêkirin, di roja 2 hezar 437an da didomînin.
Ji dayikên ku rahiştine wêneyên zarokên xwe û di çalakiya xwe da berdewam in, Bedriye Usluyê bal kişand ku ew havîn û zivistan, berf û baran di têkoşîna xwe da berdewam in.
Usluyê destnîşan kir ku ji pêvajoya Tirkiyeya Bêteror kêfxweş in û got "Înşele di demeke kurt da ewê xeberê bidin me û ewê zarokên me li me vegerin. Me qet ev der berneda. Em di havîn û zivistanê da, di berf û baranê da têkoşîna xwe didomînin."
Bedriye Usluyê banga teslîmbûnê li kurê xwe kir û got, "Tevî ku ez nexweşa astimê me, bi hêviya ku ez xeberekê derbarê kurê xwe bistînim, ez tême vêderê. Înşele ezê Mehmûd hildim û wî bibim malê."
Nîhat Aydinê bav jî anî ziman ku ew bi salene micadeleyê dide ku bigihije kurê xwe Mehmet.
Aydin tekezî kir ku ew bêyî zarokên xwe naçin tu derê û got, "Ger zarokên me, me dibînin an jî dibihîzin, em dibêjin 'Êdî bes e, werin û teslîmî hêzên me yên ewlehiyê bibin.'"