"Dayikên Aştiyê" Koma TBMMyê ya AK Partiyê ziyaret kir

Ahmet Buğra Olaç
08 Gulan 2026•Rojanekirin: 08 Gulan 2026
Heyeta ku ji "Dayikên Aştiyê" pêk tê û Berdevka DEM Partiyê û Parlamentera Şirnexê Ayşegul Dogan bi wan re bû Koma TBMMyê ya AK Partiyê ziyaret kir û bi Serokê Komê Abdullah Guler û Cîgirê Serokê Komê Abdulhamît Gul ra hat cem hev.
Hevdîtina ku li meqamê Guler ji çapemeniyê ra girtî hat kirin biqasî saet û nîvê dewam kir.
Parlamentera Şanliurfayê ya AK Partiyê Cevahîr Asuman Yazmaci, Parlamentera Stenbolê ya AK Partiyê Şengul Karsli û Parlementerê Karamanê yê AK Partiyê Osman Saglam û Parlementera Diyarbekirê ya DEM Partiyê Adalet Kaya jî beşdarî hevdîtina bi "Dayikên Aştiyê" ra bûn.
Hat hînbûn ku "Dayikên Aştiyê" çarika spî diyariyê Guler kirin.
Dogana ji DEM Partiyê piştî hevdîtinê li ser pirsa rojnamevanekî diyar kir ku hevdîtin baş derbas bû.
"Dayikên Aştiyê" jî gotin ku "Baweriya wan pê heye ku dê tiştên baş biqewimin."