Dadgeha Destûrê verastkirina "nafaqeya bêmawe" betal kir

İsmet Karakaş
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
Dadgeha Destûrê verastkirina biwarê dayîna nafaqeya bêmawe bo hevserên cudabûyî, bi pirdengî betal kir.
Dadgeha Destûrê di rojeva Lijneya Giştî ya îro da li ser serlêdana Dadgeha Malbatê ya 12em a Antalyayê ya ji bo betalkirina hukmê nafaqeya feqîriyê "bêmawe ye" ya madeya 175em a Qanûna Medenî ya Tirk a Jimare 4721, sekinî.
Li gorî agahiya hat wergirtin, Dadgeha Bilind bi pirdengî biryar da ku verastkirina têkildar bê betalkirin û hukmê betalkirinê jî 9 meh şûn da bikeve warê cîbicîkirinê. Hinceta biryarê dê paşê bê nivîsîn.
Madeya 175em a Qanûna Medenî ya Tirk a bi sernavê "nafaqeya feqîriyê", hukmê "Aliyê ku dê ji ber cudabûnê feqîr û destteng bibe, bi şertê ku qusûra wî/wê girantir nebe, ji bo debara xwe ji aliyê din bi rêjeya hêza wî/wê ya darayî dikare bêmawe nafaqeyê bixwaze. Li qusûra berpirsiyarê nafaqayê nayê nihêrîn."