Abdullah Söylemez
30 Hezîran 2026•Rojanekirin: 30 Hezîran 2026
Li Agiriyê ji bo Şampiyoniya Tirkiye SKIL Enduro û ATVyê ya ku wê li Çiyayê Tendurekê, Çiyayê Agiriyê, Geliyê Muradê û gelek deverên din were lidarxistin, parkur hatin amadekirin.
Federasyona Motosîkletan a Tirkiyeyê wê bi serkêşiya Walîtiya Agiriyê û bi piştgiriya Wezareta Werziş û Ciwaniyê di 3-4-5ê Tîrmehê da li bajêr Şampiyoniya Tirkiye SKIL Enduro û ATVyê li dar bixe.
Amadekariyên ji bo şampiyoniyê ber bi qedandinê va ye.
Ji bo ku werzişvan di nav şert û mercên baş da pêşbirkê bikin, xebatên amadekirina parkuran û yên teknîkî hatin temamkirin.
Cigirserokê Federasyona Motosîkletan a Tirkiyeyê Mahmut Nedîm Akulke der barê çalakiyê da daxuyanî da rojnamevanan.
Akulke daxuyand ew dixwazin bi saya van çalakiyan herêm bi turîzm û werzişê va bê nasîn û bibîranîn.