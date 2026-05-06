Ciwanê ku li Şirnexê dîmenên ji hêla qertelekî va girtina kudikê berazê kişand qala wê kêliyê kir

Ayhan Babat
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Yusuf Işik (28) ê ku li navçeya Uludereyê ajokariyê dike di 3yê gulanê da dema ku li gundewarê navçeyê bi erebeya xwe diçû rastî bira berazan hat.
Işik xwest ku bi telefona xwe ya berîkê dîmenên bira berazan bikşîne û dema dît ku qertelekî ji hewayê ber bi bira berazan va difire kişandina dîmenê berdewam kir.
Di dîmenên ku Işik kişandin da xuya dike ku qertel nêzî bira berazan dibe û bi pençeyên xwe kudikê berazê digire û ber bi asîmanê va bilind dibe û berazên din bi tirs belavela dibin.
Işikê ku dîmenên ji hêla qertelê va girtina kudikê berazê kişand ji nûçegihanê AAyê ra qala wê demê kir.
Işik got ku dema peywira xwe da car car bi telefona xwe ya berîkê dîmenên bûyerên balkêş û heywanên ku li çol û çiyan rast tê dikşîne û wiha axivî:
"Meraqa min ji bo tiştên bi vî rengî heye, telefona min her tim bi min ra ye. Dema min erebê diajot bira berazan ji çem berjor dibû. Haya min ji qertelê tunebû. Min dît ku qertel ji nişka va ket nev bira berazan. Qertelê nekarî ku cara ewil kudikê berazê hilde, derbasî aliyê din ê gir bû. Qertelê cara duyemîn da kudik hilda û rabû. Min jî dîmena wê kêliyê kişand."
Işik got ku dîmenên kişandibû ji hevalên xwe ra şandin û wan jî ji ser hesabên xwe yên çapemeniya civakî parve kirin û got ku "Tenê min dîmen parve nekirin."