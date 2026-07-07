Civîna NATOyê ya Enqereyê bi Foruma Pîşesaziya Parastinê dest pê kir

Can Efesoy
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Civîna Serokên Dewlet û Hikûmetên NATOyê ya 36emîn bi mazuvaniya Enqereyê, bi Foruma Pîşesaziya Parastinê ya ku li ser mijarên hilberîn û veberhênanên parastinê yên transatlantîkê radiweste va dest pê kir.
Foruma Pîşesaziya Parastinê ya li ATO Congresîumê dest pê kir, wê bibe çalakiya pîşesaziyê ya herî berfireh a dîroka NATOyê.
Serokên Dewlet û Hikûmetên NATOyê wê 8ê Tîrmehê li Kuliyeya Serokomariyê bên bal hev.
Li Kuliyeya Serokomariyê îro bernameyên ku wezîrên parastinê û wezîrên karên derva yên NATOyê wê beşdar bibin, bêne lidarxistin.
Foruma Pîşesaziya Parastinê ya ku di 3-4 salên dawîn da wek çalakiyeke li cem Civîna NATOyê tê lidarxistin, cara ewil li Tirkiyeyê di nav bernameya fermî ya civînê da cî digire.
Li gorî bernameya ku NATOyê parve kir, di forumê da danezaneke girîng wê bê eşkerekirin.
Tê plankirin ku Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz, Wezîrê Parastinê yê Neteweyî Yaşar Guler û Sekreterê Giştî yê NATOyê Mark Rutte di forumê da biaxivin.
Di çarçoveya forumê da li ser pîşesaziya parastinê wê gelek rûniştin çêbibin. Rutte û Serokê Dewleta Ukraynayê Volodîmîr Zelenskiy jî wê daxuyaniyan bidin.