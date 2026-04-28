Civîna Koma Xebatê ya Hevpar ya Tirkiye-Ermenistanê li Qersê çêbû

Gökhan Çeliker
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Li gorî daxuyaniya Wezareta Karên Derva, civîna Koma Xebatê ya Hevpar ya Tirkiye-Ermenistanê ya ku di çarçoveya mitebeqata Pêvajoya Normalîzekirina Têkiliyên Tirkiye-Ermenistanê da hatiye avakirin ku nûjenkirin û destpêkirina rêhesina Qers-Gumriyê pêk bîne, li Qersê çêbû.
Aliyan di çarçoveya pêşxistina girêdanên veguhastina herêmî da destnîşan kirin ku divê rêhesina Qers û Gumriyê demildest dest pê bike.