Cinazeyê zarokê ku li Wanê di êrîşa kûçikên bêxwedî da mir, hat definkirin

Orhan Sağlam, Yılmaz Kazandioğlu
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Cinazeyê zarokê 5 salî Hamza Ozsoy ê ku li Saraya navçeya Wanê di êrîşa kûçikên bêxwedî da mir, hat definkirin.
Cinazeyê Ozsoy ê ku li Taxa Kazimpaşayê ya di nav sînorê Şaredariya Sarayê da ye rastî êrîşa kuçikên bêxwedî hatibû û miribû, piştî karên otopsiyê teslîmî malbatê kirin.
Malbat û eqrebayên Ozsoy cinazeyê wî birin Nexweşxaneya Dewletê ya Sarayê û piştî ku nimêja wî hat kirin ew li goristana navçeyê hat definkirin.
Şêniyên navçeyê, malbat û eqrebayên wî beşdarî merasima cinazeyê bûn.
- Bûyer
Hamza Ozsoyê 5 salî duh li Saraya navçeya Wanê di êrîşa kûçikên bêxwedî da miribû, pismamê wî Ayaz Ozsoyê 10 salî jî birîndar bûbû.