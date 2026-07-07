CEOyê Baykar Haluk Bayraktar tekezî li ser hevkariya di nav NATOyê de dike

07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
CEOyê Baykar Haluk Bayraktar got ku welatên NATOyê dikarin bi hevkariyan şiyanên xwe yên wesayîtên hewayî yên bêmirov (UAV) zûtir pêşve bibin.
Bayraktar beşdarî panelek bi navê "Ji Nûjeniyê heta Hilberîna Girseyî: Avakirina Serdestiya UAV ya NATOyê" bû, ku di çarçoveya Foruma Pîşesaziya Parastinê de di 36emîn Lûtkeya Serokên Dewlet û Hikûmetan a NATOyê de hate lidarxistin.
Bayraktar diyar kir ku Baykar niha bi 40 welatan re dixebite, ku hin ji wan endamên NATOyê ne, û ew dixwazin têkiliyên xwe bi welatên NATOyê re bêtir pêşve bibin.
Bayraktar diyar kir ku wan li Tirkiyeyê şiyanên hilberînê yên girîng ava kirine û wiha got:
“Piraniya xerîdarên me ji derveyî NATOyê ne, lê em dixwazin bi welatên NATOyê re têkiliyên xurttir ava bikin. Me li Tirkiyeyê şiyanên hilberînê yên girîng afirandine. Em mezintirîn îxraçkarê UAVyan in. Ji balafirên şer ên bêmirov bigire heya platformên pola stratejîk, em di 25 salên dawî de projeyên veberhênanê yên herî mezin di vî warî de pêk tînin. Li gorî modela me ya bi Leonardo re, me hevpariya Leonardo Baykar Aerospace Systems, LBA Systems ava kir. Li şûna ku em hewl bidin her tiştî ji sifirê ji nû ve biafirînin, hevkarî pir zûtir e. Platform û pergalên me hene. Leonardo di heman demê de xwedî barkêşên pir bihêz, radar, pergalên elektronîkî û barkêşên mîsyonê yên cûda ye. Pêdivî ye ku bi anîna çêtirîn, bi hev re kirina van şiyanan sinerjiyek were afirandin. Li şûna ku her tiştî ji sifirê pêş bixin, divê hevgirtina van hêzan pêşîn be.”
Bayraktar diyar kir ku ekosîstema pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê di 20 salên dawî de bi awayekî berbiçav mezin bûye û got, "20 sal berê, di pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê de tenê 17 şîrket hebûn. Îro ji 3 hezarî zêdetir şîrket hene. Îxracata parastinê ya wê demê 250 milyon dolar bû, niha di hefteyekê de tê kirin. Îxracata me ya parastinê heftane gihîştiye 450 milyon dolarî û bi tevahî ji 10 milyar dolarî zêdetir e."