Çapemeniya Îranê: Îranê ji ber "daxwazên zêdebar" ên DYAyê hê beşdariya ji bo danûstaneke din qebûl nekiriye

Ahmet Dursun
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Di nûçeya Ajansa Nuçeyan a Tesnîmê ya nîvresmî da ku çavkanî weke saziyên peywendîdar nîşan da, ji ber ku Trump li dijî Îranê "eblûqeya deryayî" ragihandiye û "daxwazên zêdebar" ên Amerîkayiyan ên di danûstanan da, Îranê hê biryara beşdariya ji bo gereke din a danûstanan nedaye.
Hat îfadekirin ku danûstan bi wê yekê va girêdayî ye, divê DYA dev ji daxwazên xwe yên zêdebar berde.
Her wiha hat destnîşankirin ku ewê Îran nekeve danûstanên "bêzarker û bêkêr" û ev yek ji ser Pakistanê va bi rayedarên DYAyî ra ragihandine.