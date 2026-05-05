Çalakiya nasandinê ya Şampiyoniya Enduro û ATVyê ya ku wê cara ewil li Çiyayê Agiriyê bê lidarxistin, hat kirin

Fatih Çakmak
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Çalakiya nasandinê ya Şampiyoniya Enduro û ATVyê ya Tirkiyeyê ya ku bi hevkariya Wezareta Werziş û Ciwaniyê, Walîtiya Agiriyê û Federasyona Motosîkletê ya Tirkiyeyê (TMF) va wê cara ewil li Çiyayê Agiriyê bê lidarxsitin, hat kirin.
Civîna nasandinê li Walîtiya Agiriyê çêbû.
Waliyê Agiriyê Onder Bozkurt, Qaymeqamê Bazîdê Murat Ekîncî, Qaymeqamê Diyadinê Furkan Korkusuz, Fermandarê Cendirmeyan a Bajêr Tuxgeneral Fatîh Cemal Kîper, Midûrê Ewlehiya Bajêr Goksel Onder, Midûrê Werziş û Ciwaniyê yê Bajêr Ahmet Çelebî, Wekîlê Serokê TMFyê Ogun Baysan û Cigirserokê TMFyê Mahmut Nedîm Akulke beşdarî civînê bûn.
Civînê bi vîdeoyeke ku taybetmendiyên erdnîgariyê yên Agiriyê nîşan dide va dest pê kir.
Waliyê Agiriyê Onder Bozkurt di civînê da axivî û wiha got: "Înşallah qonaxa ewil a pêşbirkê wê di navbera 3-5ê Tîrmehê da li navenda Agiriyê, qonaxa duyem li Kanyona Diyadînê ya navdar û qonaxa sêyem jî li ser rêyên Tendûrek û Çiyayê Agiriyê çêbibe. Em ê cara yekem mazuvaniya çalakiyeke wisa bikin ku ji ber vê em bi kelecan û şanaz in. Em li herêma xwe û bajarê xwe bi armanca Tirkiyeya Bêteror va xebatên pir giring dikin. Yek ji wan jî Şampiyoniya Enduro û ATVyê ya Tirkiyeyê ye."
- "Em ê her sal qonaxeke şampiyoniyê li Agiriyê li dar bixin"
Wekîlê Serokê TMFyê Ogun Baysan jî wiha axivî: "Pêşbirk wê bi 3 qonaxan çêbibe. Ji vir pê va, em ê her sal qonaxeke Şampiyoniya Enduro û ATVyê ya Tirkiyeyê li Agiriyê dar bixin."
Cigirserokê TMFyê Mahmut Nedîm Akulke jî daxuyand ku wek federasyon ew bi diruşmeya "Werziş dahatûya turîzmê ye" hewl didin ku li her derê erdnigariya Tirkiyeyê bixebitin û wiha got: Em ê vê pêşbirkê cara ewil li Agiriyê, li Rojhilatê Anadoluyê li dar bixin. Înşallah ji vir û pê va bibe kevneşopiyek."