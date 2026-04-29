Cîgirserokê Koma AK Partiyê Abdulhamît Gul: "Di Tirkiyeya Bêteror da pêvajoya qanûnî dewam dike"

Huzeyfe Tarık Yaman
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Cîgirserokê Koma AK Partiyê Abdulhamît Gul der barê pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da got ku "Baweriya min heye ku dê bi çarçoveya polîtîkayê ya ku dê bi pêvajoyên qanûnî yên ku dê li Meclisa me ya Xazî bên pêkanîn derkevin holê va dê pêvajoyeke gelekî girîng û reformeke gelekî girîng a ku dê Tirk, Kurd, Ereb, Sunî, Elewî 86 milyon li ser parek havpar da ji bo pêşerojê bên bal hev bi serkeftî temam bibe."
Di Lijneya Giştî ua TBMMyê fa cîgirserokên komên partiyên siyasî li cihên xwe axivîn û der barê rojevê da nirxandin kirin.
Cîgirserokê Koma AK Partiyê Abdulhamît Gul di axaftina xwe da behsa xebatên Komîsyona Demokrasî, Biratî û Piştevaniya Neteweyî kir.
Gul bi bîr xist ku xebatên komîsyonê hatin temamkirin û pêvajoya qanûnî dewam dike.
Abdulhamît Gul axaftina xwe wiha dewam kir:
"Daxwaza hevpar a siyaseta Tirk û gelê me ye ku Tirkiye ji terorê xalî bibe, bigihêje herêma bêteror û di rêya xwe da bi pêngavên jixwebawer pêş bikeve û di vê çarçoveyê da mutebaqateke gelekî girîng heye, atmosfereke erênî heye. Baweriya min heye ku dê bi çarçoveya polîtîkayê ya ku dê bi pêvajoyên qanûnî yên ku dê li Meclisa me ya Xazî bên pêkanîn derkevin holê va dê pêvajoyeke gelekî girîng û reformeke gelekî girîng a ku dê Tirk, Kurd, Ereb, Sunî, Elewî 86 milyon li ser parek havpar da ji bo pêşerojê bên bal hev bi serkeftî temam bibe. Ez bi bawerim ku dê bi serokatiya Birêz Serokomarê me ev pêvajo hemû bi ser bikevin, 'Tirkiyeya Bêteror' û herêma bêteror dê birastî jî bê avakirin û em ê bi pêngavên jixwebawer di 2028an da bi serokatiya Serokomarê me Recep Tayyîp Erdogan van hemû hedefan bi cî bînin."