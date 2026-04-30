Bihayê serjêkirina qurbanên bi wekalet yên îsal yên Hîva Sor a Tirkiyeyê hat eşkerekirin

Fatma Nur Duman Arı
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Seroka Giştî ya Hîva Sor a Tirkiyeyê Fatma Merîç Yilmazê daxuyand ku bihayê serjêkirina qurbanên bi wekalet yên îsal ji bo "navwelêt" û "Filistîn Xezeyê" wekî 17 hezar û 250 lire û yên ji bo "dervayî welêt" jî wekî 6 hezar û 350 lire hat eşkerekirin.
Yilmaz di civîna çapemeniyê ya li Ofîsa Stenbolê ya Hîva Sor a Tirkiyeyê hat lidarxistin da axivî û der barê xebatên qurbanê yên îsal yên Hîva Sor da wiha agahî da:
"Bihayê qurbanên îsal ji bo navwelêt û Filistîn Xezeyê 17 hezar û 250 lire û yên ji bo dervayî welêt jî wekî 6 hezar û 350 lire hat eşkerekirin. Bexişkarên me wekî salên berê wê bikaribin vê bi 2 û 4 texsîtan dabeş bikin. Em li vir, li Xeze Filistînê hewl didin ku bi mesrefên zêde yên wekî şandin û konservekirinê ji budceya Hîva Sor peyda bikin û çavkaniyê bi awayekî herî baş bigihînin Filistînê."