Beriya Civîna NATOyê li otelên ku tê payîn serok wê lê bimînin, tevdîrên ewlehiyê hatin zêdekirin

Hüseyin Cem Dağıstanlı
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Li paytextê ji bo civînê amadekariyên zêde tên kirin ku di nav wan da amadekariya li cihên civînê, balafirgeh, rêyên protokolê û cihên bicihbûnê jî hene.
Di vê çarçoveyê da, li deverên otelan yên tê plankirin ku serokên dewlet û hikûmetên biyanî û heyet wê lê bimînin, polês hatin bicihkirin û li hin cihan jî bariyerên ewlehiyê hatin danîn.
Li dora otela nêzîkî Balyozxaneya Amerîkayê ya li Enqereyê ya tê payîn ku Serokê Amerîkayê Donald Trump wê lê bimîne, tevdîrên ewlehiyê yên zêde hatin dîtin.
Li herêma ku otel lê ye, cihên kontrolê yên polêsan hatin avakirin. Ambulans û ekîbên agirkujê jî li herêmê amade sekinîne.
Di çarçoveya tevdîrên ewlehiyê da, li herêmên otelên cuda yên tê payîn ku serokên din û heyet wê lê bimînin jî cihên derbasbûnê yên bi kontrolkirî hatin avakirin.