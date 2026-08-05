Berdevkê AK Partiyê Omer Çelik: "Bi pêşniyara qanûnî ya Tirkiyeya Bêteror ra em hatin qonaxa herî giring a pêvajoyê"

Abdullah Sarica
05 Tebax 2026•Rojanekirin: 05 Tebax 2026
Berdevkê AK partiyê Çelik piştî civîna Lijneya Biryar û Rêveberiyê ya Navendî (MKYK) ya partiya xwe daxuyanî da.
Çelik bal kişand ser pêvajoya sererastkirina qanûnê ya ji bo Tirkiyeya Bêteror û got, "Bi pêşkêşkirina pêşniyara qanûnî ra qonaxa herî giring a pêvajoya 2 salî hatiye bidestxistin."
Berdevk Çelîk got, "Dema ku teror ji rojevê derket, îqlimeke siyasî ya ku wê pîvana demokrasiya me zêdetir bike, wê 86 milyonî hembêz bike."
Çelik herwiha got, "Em rojeke dîrokî dijîn. Wekî welatiyên Komara Tirkiyeyê, em ji bo biratî, yekîtî û aştiya xwe gavên girîng diavêjin."