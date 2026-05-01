Balafira aktîvîstên Fîloya Kurewî ya Sumûdê yên ku Îsraîlê desteser kiribûn tê da ne dê bê Stenbolê

Balafira aktîvîstên Fîloya Kurewî ya Sumûdê yên ku Îsraîlê desteser kiribûn tê da ne dê bê StenbolêDi balafirê da digel welatiyên Tirkiyeyê beşdarvanên fîloyê yên ji Amerîka, Arjantîn, Awistralya, Bahreyn, Îngiltere, Brezîlya, Hollanda, Îspanya, Îtalya, Meksîka, Pakistan, Şilî û Zelandaya Nû bi tevahî 59 kes hene
Muhammet Tarhan, Derya Gülnaz Özcan
01 Gulan 2026•Rojanekirin: 01 Gulan 2026
Li gor agahiyên ji çavkaniyên Wezareta Karên Derva hatin hildan tê payîn ku balafira ku dê beşdarvanên Fîloya Kurewî ya Sumûdê ya ku artêşa Îsraîlê li avên navneteweyî dijî hiqûqa navneteweyî desteser kirin ji Girîtê bîne Stenbolê di saetên pêş me da deyne.
Di balafirê da da digel welatiyên Tirkiyeyê beşdarvanên fîloyê yên ji Amerîka, Arjantîn, Awistralya, Bahreyn, Îngiltere, Brezîlya, Hollanda, Îspanya, Îtalya, Meksîka, Pakistan, Şilî û Zelandaya Nû bi tevahî 59 kes hene.
Li gor daxuyaniya Wezareta Karên Derva ya Yûnanistanê jî 31 aktîvîstên birîndar ji bo dermankirinê birin Nexweşxaneya Sîtîayû ya li Giravê.