Alîkarê Serokomar Yilmaz: "Vîzyona 'Tirkiyeya Bêteror ku dimeşînin, nîşaneya herî berbiçav a vê îradeyê ye"

Koray Taşdemir
03 Gulan 2026•Rojanekirin: 03 Gulan 2026
Yilmaz li Gazîosmanpaşayê di Hevdîtina Herêmên Rojhilata Anadoluyê û Başûrê Anadoluyê da axivî.
Yilmaz bal kişand ku herêmên Rojhilat û Başûrê Rojhilata Anadoluyê hêza Tirkiyeyê xurtir kir û bi potansiyela xwe ya mezin va piştgirî dan pêvajoya pêşketinê û wiha dewam kir:
"Mixabin ev herêmên me salên dûr û dirêj di binê siya terorê da zirar dîtine. Ev yek bûye sedem ku bajarên me pêş neketine, aboriya wan zêde nebûye, potansiyela xwe tam bi kar neanîne. Lêbelê îro Tirkiye îradeyeke biryardar nîşan dide ku ev bextreşî careke din paşve venegere û di dîrokê da çal be. Vîzyona 'Tirkiyeya Bêteror' û 'Herêma Bêteror' a ku em bi pêşengiya Birêz Serokomarê me dimeşînin, nîşaneya herî berbiçav a vê îradeyê ye. Di encama gavên biryardar ên ku me li qadê avêtin da aramî çêbû û vê aramiyê li tevahiya herêmê deriyên guherîneke bingehîn jî vekirin."
Yilmaz diyar kir ku li Iraqê jî hikûmeteke nû hat avakirin, ew li bendê ne ku li wê derê jî geşedanên pir cuda çêbibin û wiha dewam kir, "Li Sûriyeyê berê projeyeke bi navê 'Rêhesina Hîcazê' hebû. Di heyema nû da heke bi perspektîfeke nûjentir va ev gozergaha 'Rêhesina Hîcazê' cardin wekî gozergaha rêhesin, rêbej û xeta vejenê were avakirin, wê asoyeke cudatir bide qezenckirinê. Bi pêşketina Iraqê va Tirkiye û Iraq wê bi rêya rêbej û rêhesinê ya ku ji Tirkiyeyê diçe Kendava Besrayê va wê pir tiştan qezenc bikin."